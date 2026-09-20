محافظ أسوان يطلق مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» بعروض ثقافية وفنية داخل قرى حياة كريمة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان إشارة البدء لإنطلاق فعاليات المشروع من داخل مسرح فوزى فوزى الصيفى بكورنيش النيل، والذى من المقرر أن تتواصل فعالياته خلال الفترة من سبتمبر الجارى وحتى يونيو 2027، بهدف الوصول بالأنشطة الثقافية والفنية إلى مختلف الفئات والمناطق المستهدفة بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى ضوء تنفيذ خطة مشروع مسرح المواجهة والتجوال، وضمن جهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتفعيل أنشطة وفعاليات المبادرات الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان» و«حياة كريمة».

معرض حرفى وفنون تشكيلية.. وفلكلور أسوانى وعرض مسرحى فى إفتتاح الفعاليات

وبدأت فعاليات المشروع بتفقد محافظ أسوان لمعرض الكتاب والمنتجات الحرفية والتصوير والفنون التشكيلية ، أعقب ذلك مشاهدة العرض المسرحى «توتة توتة»، وأختتمت بتقديم مجموعة من الفقرات الفلكلورية لفرقة أسوان للفنون الشعبية بقيادة شعبان حسين، ووسط حضور من القيادات التنفيذية والثقافية وأهالى المحافظة.

العدالة الثقافية ونشر الوعى.. دعم كامل لإنجاح المشروع

وأكد المهندس عمرو لاشين أهمية مشروع مسرح المواجهة والتجوال فى نشر الوعى الثقافى، وتعزيز روح الإنتماء وترسيخ مبدأ العدالة الثقافية، من خلال إتاحة الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية لمختلف الفئات والمناطق، ولاسيما القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأشار عمرو لاشين إلى أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح فعاليات المشروع، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، وتعزيز دور الثقافة والفنون فى بناء الإنسان وتنمية الوعى المجتمعى.

رؤية متكاملة للتنفيذ.. تجهيز مواقع العروض داخل القرى والمناطق المستهدفة

وأوضح المهندس عمرو لاشين أنه تم وضع رؤية متكاملة لتنفيذ مشروع مسرح المواجهة والتجوال، من خلال تحديد وتجهيز أماكن إقامة العروض، وخاصة داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مع توفير أوجه الدعم اللوجستى والفنى اللازمة، بما يضمن خروج الفعاليات بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لزهرة الجنوب.

عروض مسرحية وورش ومعارض وكتب مجانية.. الثقافة تصل إلى المواطنين فى مواقعهم

ومن المقرر تنفيذ المشروع من خلال البيت الفنى للمسرح وفرقة مسرح المواجهة والتجوال، حيث تتضمن الفعاليات تقديم عروض مسرحية، وفنون تشكيلية، ومعارض للكتاب، إلى جانب توزيع الكتب المجانية، وتنظيم ورش تدريبية، وعروض للحرف والمشغولات اليدوية، وذلك داخل قرى «حياة كريمة»، والمسارح الثقافية والجامعية، والمدارس، ومراكز الشباب المختلفة.

جدول عروض متنوع يضم 6 مواقع ثقافية خلال أسبوع

ويتضمن جدول عروض مشروع مسرح المواجهة والتجوال تقديم فعالياته بمكتبة الطفل والشباب بدراو غداً الأحد 20 سبتمبر، وبقصر ثقافة توشكى يوم الاثنين 21 سبتمبر، وبجمعية غرب سهيل بحرى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر، وبجمعية الطيباب بالكرور يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وبقصر ثقافة الرديسية يوم الخميس 24 سبتمبر، وبقصر ثقافة كوم أمبو يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارى، بما يعكس إتساع نطاق المشروع وحرصه على الوصول بالمنتج الثقافى والفنى إلى مختلف أنحاء المحافظة.

حضور تنفيذى وثقافى واسع.. وتكامل بين الجهات لإنجاح الفعاليات

وشهد إنطلاق فعاليات المشروع حضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، والدكتور أشرف إمام القائم بأعمال رئيس الجامعة، ، ومحمد شرقاوى مدير مسرح المواجهة والتجوال، ويوسف محمود مدير عام الثقافة ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ربيع أبو يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، فضلاً عن عدد من القيادات العسكرية والإجتماعية ، وأهالى المحافظة بما يعكس أهمية التكامل بين مختلف المؤسسات والجهات المعنية لدعم الأنشطة الثقافية والفنية وتحقيق أهداف المشروع .

الخلاصة :

إنطلاق مشروع مسرح المواجهة والتجوال بأسوان يمثل خطوة لنشر الثقافة والفنون والوصول بها إلى القرى والمناطق المستهدفة، عبر عروض وورش ومعارض وفعاليات متنوعة تتواصل حتى يونيو 2027.