جويرية حمدي نجمة ذا فويس كيدز ترد على متابع انتقد سفرها للدراسة بالصين

ردّت جويرية حمدي، نجمة برنامج ذا فويس كيدز، على أحد المتابعين الذي انتقد سفرها بمفردها لاستكمال دراستها في الصين، مؤكدة أنها تربت على “الصح والغلط” وتخاف الله، وأن أسرتها تثق بها بشكل كامل.

وقالت جويرية حمدي خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك: اتربيت على الصح والغلط وبخاف ربنا وأهلي بيثقوا فيا، والأزهر أجاز للبنت تسافر لوحدها، وأنا مسافرة بدرس وأهلي عارفين إني هصونهم في غيابهم ومطلعيني بنت محترمة، مضيفة: مجتمع مدعي الفضيلة طعن في شرفي وشرف أبويا اللي سمعته سابقاه.



وأعلنت جويرية حمدي، إحدى متسابقات برنامج «ذا فويس كيدز»، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن تكريمها من وزارة الشباب والرياضة كأفضل مؤثرة في مصر لعام 2024.