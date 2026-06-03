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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026
نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026
ياسمين بدوي

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ، ظهرت في المدارس رسميا بعد انتهاء الكنترولات من اعمال التصحيح ورصد الدرجات 

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 في المدارس تم بالدرجات وليس بالألوان أو التقديرات ، وذلك تنفيذا لتعليمات وقرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف .

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 على فيس بوك

ونشرت المدارس الثانوية نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 ، على صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، في شكل قوائم كاملة تكشف عن اسم الطالب ورقم جلوسه ودرجاته في المواد الأساسية و المواد غير المضافة للمجموع و المجموع الكلي للطالب ومواد الرسوب إن وجدت 

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 في المدارس

وقامت المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 في أماكن ظاهرة داخل كل مدرسة ثانوي ، وذلك في مكان واضح لتسهيل مهمة الحصول على نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بشكل مجاني بلا أي رسوم أمام الطلاب وأولياء امورهم 


وفي نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ، تتمثل المواد الدراسية الأساسية التي تضاف درجاتها للمجموع : (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق) ، أما المواد الدراسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع فتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم : في نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 توزع درجات الفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%
اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%
اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%
السلوك والمواظبة ١٠%
كشكول الحصة والواجب ١٥%
التقييم الأسبوعي ١٥%
وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي: متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠

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