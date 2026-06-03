العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثتي زوجين داخل منزلهما بمدينة الزقازيق، في واقعة أثارت حالة من الجدل والتساؤلات بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على الزوجين متوفيين داخل محل إقامتهما، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، برفقة الجهات المختصة، لمعاينة المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتي زوجين داخل شقتهما بمنطقة كفر أبو حسين التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، عن تفاصيل جديدة ترجّح أن الحادث جاء نتيجة خلافات أسرية تطورت بشكل مأساوي، خلال ثالث أيام عيد الأضحى.

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