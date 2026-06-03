قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد عكاشة: الأمن الخليجي بات رهينة الصراع وإيران تستدرج أمريكا لإعادة رسم نفوذها بالمنطقة
صراخ حتى الموت| كواليس مفجعة بشأن وفاة «رباب» على يد زوجها.. والسبب غسالة
مساعد فيريرا يورط الزمالك في إيقاف القيد رقم 17.. و60 ألف دولار وراء الأزمة
كيف نوازن بين الدنيا والدين دون تقصير؟.. أمين الفتوى يجيب
أحمد موسى عن أزمة أرض نادي الزمالك والأوقاف بميت عقبة: لا نية لسحبها
درجات الحرارة هتوصل 44.. تحذير من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
ميناء دمياط يستقبل وفدا دوليا لدراسة جاهزيته كميناء محورى لتموين السفن بالوقود البديل
أروى جودة: زوجي الإيطالي غيور وببيعرف يطبخ.. وحلم الأمومة سايباه على ربنا
رقم قياسي غير مسبوق.. مصر تقترب من حاجز 5 ملايين طن قمح محلي
أيمن عبد الغني: مستعدون لامتحانات الثانوية الأزهرية.. كل الأسئلة من داخل المنهج.. وهذه آليات مواجهة الغش في اللجان هذا العام| فيديو وصور
مصدر: حسين الشحات يفاضل بين عرض ليبي وآخر قطري
كاسيميرو: غياب البرازيل عن صدارة الترشيحات سيحفز المنتخب في المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الضويني: الأزهر حصن الأمة لحقن الدماء وجهوده أنهت خصومات أبنوب بأسيوط

د. الضويني
د. الضويني
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف السابق، أن المؤسسة المشيخية العريقة تمثل منذ ما يزيد على عشرة قرون أحد أبرز الحصون والركائز الأساسية التي حافظت على التماسك والترابط الفكري والاجتماعي للأمة، ودعم ركائز السلم الأهلي، فضلا عن فض النزاعات وإصلاح ذات البين، وتخفيف حدة الانقسامات التي قد تطرأ بين أفراد الوطن الواحد، مشيرا عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت عنوان حادث أبنوب.. دور الأزهر في دعم الاستقرار الوطني، إلى بروز هذا الدور القيادي بشكل جلي من خلال المساعي المستمرة لإنهاء الخصومات مجتمعية وقضايا القتل والثأر التي تهدد طمأنينة واستقرار المجتمعات.
وأوضح الضويني أنه انطلاقا من المبادئ الإسلامية التي تضع حفظ النفس الإنسانية وتقريب وجهات النظر بين البشر في مقدمة الغايات الشرعية، تولى الأزهر الشريف، تحت رعاية وإشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، دورا رياديا في فض النزاعات وحقن الدماء عبر إرسال لجان المصالحات والبعثات العلمية والدعوية المقروءة والمسموعة التي تنتقل بين القرى والنجوع لتأليف القلوب وإخماد الفتن، حيث تكللت هذه المساعي بالنجاح في إتمام مئات المصالحات التاريخية التي أنهت صراعات دامت لسنوات طوال، وأعادت الهدوء والمودة إلى مناطق عانت من العنف المستمر.
 

واستعرض وكيل الأزهر السابق واقعة العفو والصلح التي تمت في مركز أبنوب التابع لمحافظة أسيوط كأحد النماذج الميدانية المشرقة التي جسدت حكمة المؤسسة وقدرتها على رأب الصدع وحقن الدماء، حيث باشرت لجان المصالحات بالأزهر، بناء على تكليفات مباشرة من الإمام الأكبر وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، جهودا مكثفة لتقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة وإزالة مسببات الاحتقان، مع استدعاء المبادئ الدينية التي تحث على الصفح وتغليب الصالح العام على بواعث الغضب والقصاص.
وذكر الضويني أن تلك التحركات أثمرت عن صياغة موقف إنساني رفيع تجلى في قبول أولياء الدم للتنازل والعفو إعلاء لقيم التسامح، وهو سلوك يبرهن على نبل الأخلاق الإسلامية ويؤكد أن الصفح عند المقدرة يعبر عن الشجاعة والشهامة، إلى جانب إظهار حجم الثقة الراسخة والمصداقية الكبيرة التي يتمتع بها الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر في وجدان الشعب المصري، حيث جاءت استجابة الأهالي لدعوات التنازل عن القصاص بمثابة تقدير عملي للدور الإنساني والوطني للمشيخة وتأكيدا على مكانة كلمة شيخ الأزهر لدى كافة الشرائح المجتمعية.
واستطرد مبينا أن تخلي أولياء الدم عن رغبة الانتقام يعد خطوة أخلاقية واعية تمنع استمرار الحلقات المفرغة من الثأر التي تولد الأحزان، لافتا إلى أن نجاح الأزهر في تصفية هذه الخصومات ينعكس إيجابيا على تثبيت دعائم الأمن القومي وقطع الطريق أمام الفوضى، بما يوفر مناخا آمنا يحفز على البناء والإنتاج والتنمية الشاملة، وهو ما يثبت بقاء الأزهر على عهده التاريخي في الإصلاح وتجاوز دوره حدود التوجيه الوعظي ل يتعداه إلى صناعة السلام الفعلي وبناء أواصر المحبة.

واخـتتم الدكتور محمد الضويني حديثه بالـتأكيد على أن الأزهر الشريف سيبقى تحت قيادة الدكتور أحمد الطيب منارة للإصلاح ومرجعية شرعية للحكمة والوئام تجمع ولا تفرق، متوجها بعبارات الشكر والتقدير لأعضاء لجان المصالحات ورجالها الذين يبذلون جهودا مضنية لإطفاء نيران الخلافات وتثبيت الأمن المجتمعي، معتبرا تلك الأنشطة الميدانية تطبيقا جليا لمعاني الإصلاح بالدليل العملي، وإثباتا بأن الحوار والتسامح هما المسار الأمثل لتأسيس مجتمع متراحم ومتماسك.

 

الأزهر الشريف محمد الضويني أبنوب لجان المصالحات الثأر أحمد الطيب أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير التعليم الإعدادي

بسبب فيديو ولية الأمر .. إقالة مدير التعليم الإعدادي بالقليوبية وايقافه عن العمل

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بطاقات تموينية

وقف بطاقات تموينية وإيقاف صرف الخبز لبعض المستفيدين.. ماذا يحدث؟

ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟

ذنبي إيه إنك حلوة.. ماذا حدث بين ولية أمر تلميذ ومدير التعليم الإعدادي في القليوبية؟ (القصة الكاملة)

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026

رابط نتيجة سنوات النقل محافظة الجيزة 2026 على بوابة التعليم الأساسي|بالرقم القومي

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني ..الآن بالدرجات

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس والاسم 2026 ..بالدرجات في جميع المواد

كهربا

كهربا يوجه رسالة شكر إلى محمود الخطيب بسبب أزمة الغرامة

ترشيحاتنا

مسابقة الأب القدوة 2026

باقي 12 يوم.. شروط وخطوات وموعد التقديم لمسابقة الأب القدوة 2026

محافظ الغربية

محافظ الغربية يعتمد تحديث المخطط الاستراتيجي للمحلة الكبرى

السكة الحديد

تعديلات على جداول تشغيل القطارات خلال الصيف.. قرار عاجل من "السكة الحديد"

بالصور

لمرضى القولون التقرحي.. أطعمة يجب الابتعاد عنها

لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها
لمرضى القولون التقرحى.. اطعمة يجب الابتعاد عنها

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل
منة عرفة تستعرض جمالها فى الساحل

تموين الشرقية.. ضبط 33.5 طن زيوت مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

هل توجد سيارة بـ100 ألف جنيه؟ إليك أفضل 5 سيارات بهذا السعر

أسعار السيارات
أسعار السيارات
أسعار السيارات

فيديو

جــريــ.مة بسبب أضحية العيد

العثور على جثــ.ـتي زوجين داخل منزلهما بالزقازيق.. ماذا حدث

احمد سعد

بالكلمات.. أحمد سعد يختتم الألبوم الفرفوش بـ أوبا وورد

الشهيد عقيد رامي حسنين

حكاية بطل| قصة استشهاد أسد الصاعقة العقيد رامي حسنين.. فيديو

احمد سعد

خبر عاجل وجوزها.. أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد