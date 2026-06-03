الأزهر يدين الهجمات الإيرانية على المنشآت المدنية في الكويت والبحرين

أدان الأزهر الشريف بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقتين، وأسفرت عن أضرار طالت عددًا من المنشآت المدنية والاقتصادية بالكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لهذه الاعتداءات التي تهدد أمن المدنيين وتمس سيادة مملكة البحرين ودولة الكويت وسلامة أراضيهما.

وشدد الأزهر الشريف على أن استمرار هذه الهجمات يمثل خرقًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن دول الخليج واستقرارها، وزيادة حدة التوتر في المنطقة.

وأعرب الأزهر عن أمله العميق في إحياء مشاعر الأخوة الإسلامية، والخروج من هذا النفق المظلم، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، وتغليب لغة الحكمة والعقل والحوار، ووضع مصلحة المدنيين الأبرياء فوق كل اعتبار.

كما دعى الأزهر الشريف المولى -عز وجل- أن يحفظ دولة الكويت ومملكة البحرين وسائر الدول العربية والإسلامية، وأن يجنب شعوبها ويلات الصراعات والنزاعات، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.