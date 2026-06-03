الشيخ أيمن عبدالغني يوجه رسالة طمأنينة لطلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم

قال الشيخ أيمن عبدالغني ، القائم بعمل وكيل الأزهر، خلال بث مباشر المؤتمر الصحفي الخاص باستعراض أبرز الاستعدادات للشهادة الثانوية الأزهرية، إننا نجتمع اليوم قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، في مناسبة تعليمية ووطنية تحمل من الأهمية ما يجعلها محل عناية ومتابعة من الجميع، إذ تمثل هذه الامتحانات محطة مفصلية في حياة أبنائنا الطلاب، وثمرة لسنوات من التحصيل والاجتهاد، كما تعكس المكانة الراسخة للأزهر الشريف بوصفه منارة للعلم ومنهجا للوسطية وصرحا عريقا يسهم في إعداد أجيال تجمع بين التفوق العلمي والالتزام القيمي والأخلاقي.

وأضاف الشيخ «عبد الغني» أن الأزهر يواصل جهوده الحثيثة لضمان انتظام العملية الامتحانية وخروجها بالصورة التي تليق برسالته وتاريخه العريق، مقدما الشكرا لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على متابعته الدقيقة والمستمرة لكافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وحرصه الدائم على توفير جميع السبل التي تضمن خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف، وفي إطار من النزاهة والانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وبيّن القائم بعمل وكيل الأزهر أن فضيلة الإمام الأكبر وجه منذ وقت مبكر بضرورة الاستعداد الجيد لكافة مراحل العملية الامتحانية، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاحها، كما كلف قيادات الأزهر وقطاع المعاهد بالتواجد الميداني والمتابعة المباشرة والمستمرة للجان الامتحانات بمختلف المحافظات، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه أبناءنا الطلاب أو القائمين على أعمال الامتحانات، بما يسهم في توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات في أفضل صورة ممكنة.

وأوضح فضيلته أنه تم اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات التنظيمية والفنية والإدارية التي استهدفت ضمان خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر الشريف ورسالته التعليمية، وقد حرص الأزهر على الإعداد المبكر لكافة مراحل العملية الامتحانية، بدءا من إعداد أسئلة الامتحانات ومعدلات الصعوبة والسهولة المناسبة، ومراجعتها وطباعتها وتأمينها بالمطبعة السرية، التي قامت بطباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية، مرورا بتجهيز مقار اللجان واختيارها بما يحقق الراحة والانضباط للطلاب، وصولا إلى وضع التعليمات المنظمة لسير الامتحانات وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذها بدقة وكفاءة.

وتابع فضيلته أنه تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتوفير بيئة امتحانية آمنة ومستقرة، وإنشاء غرف عمليات بالمناطق الأزهرية وغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة، بما يضمن انتظام العمل وتحقيق أعلى درجات الانضباط، مؤكدا أن الأزهر ينظر إلى الامتحانات باعتبارها مسؤولية تربوية ووطنية، وليست مجرد إجراء تعليمي، ولذلك فإننا نعمل بكل جدية على حماية نزاهة الامتحانات وصون مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وشدد القائم بعمل وكيل الأزهر بأنه تم اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة جميع صور الغش، وخاصة الغش الإلكتروني، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع التطبيق الكامل للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

ووجه فضيلته رسالة إلى الطلاب قائلا: إن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والأمانة والثقة بالله، وأن ما تبذلونه اليوم من جهد سيكون بإذن الله أساسا لمستقبل مشرق، فحافظوا على قيمة العلم وتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في رحاب الأزهر الشريف، موجها رسالة تقدير وطمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدا أن الأزهر يبذل كل ما في وسعه لتوفير بيئة امتحانية عادلة وآمنة، ونأمل منكم أن يكون دوركم داعما لأبنائكم نفسيا ومعنويا خلال هذه الفترة المهمة.

وأشاد الشيخ«عبدالغني» بالدور الوطني والمهني للسادة الصحفيين ووسائل الإعلام في نقل الحقائق للرأي العام، والمساهمة في مواجهة الشائعات وتعزيز الوعي الوطني ، والمشاركة البناءة في نشر رسالة الأزهر الشريف محليا وعالميا.

كما وجه فضيلته خالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، والعاملين بالإدارات التعليمية والمناطق الأزهرية، وأعضاء اللجان، والملاحظين، والمراقبين، والعاملين الفنيين والإداريين، وكل من أسهم في الإعداد لهذه الامتحانات أو المشاركة في إنجاحها، كل في موقعه ومسؤوليته.

كما أعرب عن بالغ تقديره لجهود مؤسسات الدولة الوطنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية، والقوات المسلحة، وهيئة الإسعاف المصرية، وكافة الجهات المعاونة، لما تبذله من جهود كبيرة في تأمين أعمال الامتحانات وتوفير المناخ الآمن والمستقر الذي يساعد على خروجها بالصورة المشرفة التي تليق بالأزهر الشريف وبمصرنا الحبيبة.

واختتم كلمته بعرض أبرز الإحصائيات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات بالقسمين الأدبي والعلمي (163,677) طالبا وطالبة، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (82,366) طالبا وطالبة، منهم (45,633) من البنين و(36,733) من الفتيات، فيما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي (81,311) طالبا وطالبة، منهم (41,468) من البنين و(39,843) من الفتيات.

كما يبلغ إجمالي عدد طلاب ذوي الهمم المتقدمين للامتحانات (246) طالبا وطالبة، بواقع (167) من البنين و(79) من الفتيات.

وعلى مستوى الاستعدادات التنظيمية، يبلغ إجمالي عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية (581) لجنة موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، فيما بلغ عدد المنتدبين لأعمال لجان النظام والمراقبة وأمانة الشهادة الثانوية من رؤساء ومساعدين وأعضاء (22,660) منتدبا، بينما بلغ إجمالي عدد اللجان الفرعية (10,230) لجنة فرعية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق أعلى درجات الدقة والانضباط في جميع مراحل العمل.