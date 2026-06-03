وكيل الأزهر: مستحيل تتضمن امتحانات الثانوية الأزهرية سؤالا واحدا من خارج المنهج

قال الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الازهر ، إنه من المستحيل أن ترد نقطة واحدة في أسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية من خارج المنهج، لكن معدل الصعوبة والسهولة في الأسئلة فهي أمر متفاوت وطبيعي بين الطلاب.

وأضاف الشيخ أيمن عبد الغني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، أن امتحانات ذوي الهمم إلكترونيا بشكل كامل بحيث يتم مراجعته جيدا وفي حالة تظلم الطالب من درجته يتم الرجوع إلى ما تم تسجيله من إجاباته بشكل دقيق، وعقد لجان خاصة لطلاب الثانوية الأزهرية في مستشفى 57357.

نكثف الرقابة على اللجان ونقف بالمرصاد لمحاولات الغش

وأشار إلى أننا نقف بالمرصاد لمحاولات الغش بتوفير العصا الإلكترونية وأجهزة كشف أدوات الغش علي جميع اللجان، ونكثف المراقبة والمتابعة على اللجان الملتهبة والتي نرصد فيها أكبر عدد من حالات الغش.