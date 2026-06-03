قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل ترك سجود السهو ناسيًا يتطلّب إعادة الصلاة؟ .. أمين الفتوى يجيب
6 شهداء في غارتين من مسيرتين إسرائيليتين بجنوب لبنان
الخارجية الأمريكية: المفاوضات تتقدّم باتجاه اتفاق شامل يستعيد سيادة لبنان ويضمن أمن إسرائيل
سحب رعدية تضرب هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأعلى للآباء والمعلمين: جروبات الغش تبتز أولياء الأمور مادياً وتشتت انتباه الطلاب
بعد استهداف ناقلة نفط إيرانية.. الحرس الثوري يحذر الجيش الأمريكي ويعلن قصف سفينة أمريكية
موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء بالقاهرة ومدن ومحافظات مصر
وزير الخارجية يؤكد ترحيب مصر بالتعاون المشترك مع اليابان في مشروعات المياه
إعلام إيراني عن الحرس الثوري: استهدفنا قاعدة جوية أمريكية وطائرات هليكوبتر
رابح ماجر يقيّم حظوظ المنتخبات الأفريقية في مونديال 2026: توقعات مُتباينة ودعم للرباعي العربي
مصر للطيران تواصل جسرها الجوى لعودة ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لطلبة الثانوية العامة والأزهرية.. دعاء يساعدك على التركيز بالمذاكرة وسرعة الحفظ وعدم النسيان

المذاكرة
المذاكرة
إيمان طلعت

دعاء المذاكرة، أيام قليلة ويبدأ ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية و الثانوية العامة، ويبحث كثير من طلبة الثانوية فى هذه الأيام عن دعاء المذاكرة لقرب الامتحانات.

وتكثر عمليات البحث على محرك البحث العالمي جوجل عن دعاء المذاكرة وعدم النسيان لأن هناك كثيرا من الطلبة يعانون من النسيان وعدم الحفظ وهذا لضغطهم فى المذاكرة، لذلك على كل طالب أن يستعين بالله ويبدأ بالدعاء قبل المذاكرة ويختم بالدعاء بعد ذلك حتى يرزقه الله الثبات على الحفظ والفهم، ويواظب على الدعاء فى كل أحواله لأنه سلاح المؤمن القوي.

 

دعاء المذاكرة

اللهم إنى أسألك سرعة الحفظ والفهم والبديهة وقوة الملاحظة.

دعاء السرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان

اللهم إني أسألك فهم النبيّين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك؛ إنك على كل شيء قدير، حسبنا ونعم الوكيل.

دعاء بعد المذاكرة

اللهمّ إني استودعتك ما علّمتنيه، وأسألك أن تذكرني به عند حاجتي إليه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلت وإليه أنيب.

أية قرآنية لها تأثير عجيب إذا رددتها وأنت فى لجنة الامتحان

بعد تسلمك ورقة الأسئلة وقبل قراءتها، اقرأ الآية الكريمة من سورة النساء ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ وتقرأ الآية 3 مرات، وتردد [وعلمك ما لم تكن تعلم] 3 مرات، وسوف تجدون لها تأثيرا عظيما في التذكير بما قرأتموه طوال العام.

4 أمور تعين على معالجة كثرة النسيان

1- الدعاء: فهو العلاج الأول الذي يستطيع به الإنسان أنْ يتجاوز كثرة النسيان، حيث يدعو عند نسيانه: "اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي".

2- الذكر: حيث إنَّ ذكر الله من تهليل وتسبيح وتكبير وما إلى ذلك يطرد الشيطان ويعالج النسيان قال تعالى: {وَاذكُر رَبَّكَ إِذا نَسيتَ}.

3- الاستعاذة من الشيطان: فالنسيان من الشيطان كما قال تعالى: {فَأَنساهُ الشَّيطانُ ذِكرَ رَبِّهِ}، فالاستعاذة منه تُبعد العبد عن ارتكاب المعاصي التي تشغل العقل والقلب وتسبب سوء الحفظ.

4- الكتابة وتكرار المعلومة: فهي من الأمور المعينة على معالجة النسيان، لأن العلم لا يُقيّد إلا بالكتابة وكثرة التكرار بكل وعي وتركيز.

1 ) دعاء قبل الامتحان:
«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير».

2) دعاء قبل دخول الامتحان:
«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

3) دعاء عند دخول قاعة الامتحانات:
«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

4) دعاء أثناء الامتحان:

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».

5) دعاء عند تعسر الامتحان:

«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».

6) دعاء عند نهاية الإجابة:

«الحمد الله الذي هدانا لهذا، وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب العالمين».

دعاء المذاكرة دعاء السرعة الفهم والحفظ وعدم النسيان دعاء بعد المذاكرة امتحانات الثانوية الأزهرية امتحانات الثانوية العامة دعاء الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

توفيق عبد الحميد وسهام جلال

ماتت من ساعات ولا من سنين.. رد فعل صادم من توفيق عبدالحميد على وفاة سهام جلال

عمر مرموش وزوجته

بعد زواجه رسميا .. من هي جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2026|مدرسة بالمنيا تعلن رسوب 80 طالب

صبري نخنوخ

كاميرات المراقبة تكشف تحطيم معرض سيارات .. تفاصيل التحقيق مع صبري نخنوخ

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

توروب

الأهلي يحسم موقفه من توروب .. وشرط جزائي يحدد موعد الرحيل المحتمل

بالصور

بحالة الزيرو .. سيارة «لؤطة» بسعر 45 ألف جنيه فقط

فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة
فيات 127 مستعملة

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ
10 أشياء تحدث لجسمك إذا شربت الماء فور الاستيقاظ

عروسة البحر.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام | شاهد

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

ماذا يحدث للجسم عند تناول بيض السمان؟ .. خبير تغذية يكشف

فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان
فوائد بيض السمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

المزيد