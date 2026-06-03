أدعية الأشهر الحرم.. دعاء 17 ذو الحجة للرزق وتيسير الأمور وقضاء الحوائج

يحرص كثير من الناس على الدعاء خلال الأشهر الحرم وكذلك الذكر والاستغفار وفعل الطاعات، لما لهذه الأيام المباركة من فضل عظيم ومكانة، ومع حلول 17 ذو الحجة يرغب كثيرون في ترديد دعاء 17 ذو الحجة للرزق، وأفضل الأدعية المستحبة لطلب الرزق الحلال والبركة في المال وتفريج الكرب وقضاء الحوائج، لذا نعرض لكم في السطور التالية عددا من أفضل أدعية الرزق.

دعاء 17 ذو الحجة للرزق

الدعاء من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وهو باب واسع للرجاء والأمل في رحمة الله وكرمه وخير ما يقوله المؤمن في هذا اليوم هو ترديد أدعية الأشهر الحرم وخاصة دعاء 17 ذو الحجة للرزق ومن أفضل صيغ هذا الدعاء ما يلي:

اللهم يا واسع الفضل والجود، ارزقني رزقًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه، واغنني بفضلك عمن سواك، وافتح لي أبواب الخير والبركة من حيث لا أحتسب.

اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا، وقلبًا مطمئنًا، وعملًا صالحًا متقبلًا، وبارك لي في مالي وأهلي ووقتي، واجعلني من الشاكرين لنعمك.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، ويسر لي أمري، وحقق لي ما أتمنى إنك على كل شيء قدير.

اللهم ارزقني التوفيق والسداد، وافتح لي أبواب الرزق والخير، وبارك لي فيما أعطيتني، واجعل رزقي عونًا لي على طاعتك ومرضاتك.

أفضل أدعية الرزق في شهر ذي الحجة

اللهم اجعل لنا نصيبًا فى سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم لطفك بقلوبنا وأحوالنا وأيامنا، اللهم تولنا بسعتك وعظيم فضلك إنك على كل شيء قدير.

اللهم غيّر حالنا إلى أحسن حال عندك وسخر لنا ما تعلم أنه خير لنا، واصرف عنا كل شر.

يا رب افتح لنا الخير فى كل الأمور فنحن لا حول لنا ولا قوة إلا بك، يا مقسم الأرزاق قسم لنا فى هذا الفجر من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، وامنحنا فى يومنا الراحة والسعادة والصحة والعافية التامة.

اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل، ودبر أمرى فإنى لا احسن التدبير، اللهم افتح لى أبواب رزقك وارزقنى من حيث لا أحتسب.

اللهم اجعل لنا فرجا ولكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين فأنت على كل شيء قدير.

يا رب افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعذبنا بعدها أبدًا، ومن فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، لا تفقرنا بعده إلى أحد سواك يا أرحم الراحمين.

دعاء قبل الفجر للزرق

1- «اللهم اجعلني أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لي غنى لا يطغى وصحة لا تلهي».

2- «اللهم لا تجعل بيني وبينك في رزقي أحدا سواك».

3- «اللهم صب لي الخير صبا صبا، اللهم وارزقني طيبا» .

4- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد.

5- اللهم إني أعوذ بك من الفقر والدّين وقهر الأعداء.

6-«اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

دعاء الرزق قبل الفجر مكتوب

7-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

8- «يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات اقضى حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب» .

9- يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

10- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .