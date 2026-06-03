اكتمال الاستعدادات لامتحانات الثانوية الأزهرية وطباعة 3 ملايين كراسة امتحانية

قال الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، إن اكتمال جميع الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لعام العام، لضمان خروج الامتحانات بالصورة التي تليق بمكانة الأزهر ورسالته التعليمية.

3 ملايين كراسة امتحان هذا العام

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، إن إعداد أسئلة الامتحانات وفق الأوزان النسبية ومعدلات السهولة والصعوبة ومراجعتها وتأمينها بمطابع الأزهر التي طبعت ما يقرب من 3 ملايين كراسة امتحانية.

وأوضح أن وضع التعليمات المنظمة لسير الامتحانات وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذها بدقة وكفاءة، كما تم التنسيق الكامل مع الجهات المعنية وإنشاء غرف عمليات بالمناطق الأزهرية وأخرى مركزية لمتابعة سير الامتحانات على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي موقف طارئ بما يضمن انتظام العملية الامتحانية.

وذكر وكيل الأزهر، أن الأزهر ينظر إلى الامتحانات باعتبارها مسئولية تربوية ووطنية وليست مجرد إجراء تعليمي ولذلك نعمل بكل جدية على حماية نزاهة الامتحانات وصون مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأكد على اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة جميع طرق الغش بالتنسيق مع الجهات المختصة حفاظا على حقوق الطلاب المجتهدين وترسيخا لقيم الأمانة والانضباط.

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا بالاجتهاد والثقة بالله وما تبذلونه اليوم من جهد هو أساس لمستقبل مشرق فتمسكوا بالأخلاق التي تربيتم عليها في الأزهر الشريف.