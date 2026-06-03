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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وكيل الأزهر: عدد طلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام 163677 طالبا وطالبة

الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
الشيخ ايمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
محمد شحتة   -  
إيمان طلعت   -  
تصوير : أحمد بيسو

كشف الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، عن إحصائية الأرقام الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية لهذا العام.

163677 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية 

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، في مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل امتحانات الثانوية الأزهرية، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية الأزهرية لهذا العام 163677 طالبا وطالبة. 

وأوضح أن إجمالي عدد طلاب ذوي الهمم 246 طالبا وطالبة، منوها أن إجمالي عدد اللجان في الثانوية الأزهرية 581 لجنة موزعة على مختلف المحافظات وعدد المنتدبين لأعمال لجان النظام والمراقبة 22 ألف 660 منتدبا وإجمالي عدد اللجان الفرعية 10230 لجنة فرعية

الثانوية الازهرية امتحانات الثانويه الأزهرية وكيل الأزهر 163677 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية

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