وكيل أول مجلس الشيوخ: مخرجات زيارة الرئيس لتنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل الإفريقي

أكد اللواء أ.ح. أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن الزيارة الرسمية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة، ولقاءه بالرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسار تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، وتجسد رؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في ترسيخ الشراكات التنموية مع دول القارة، انطلاقًا من إيمان راسخ بوحدة المصير والمصالح المشتركة.

مصر تواصل ترسيخ شراكاتها الإفريقية برؤية تنموية شاملة بقيادة الرئيس السيسي

وقال وكيل أول مجلس الشيوخ في بيان له اليوم، إن المباحثات الثنائية التي جمعت الرئيسين المصري والتنزاني، اتسمت بالشفافية والعمق والتوافق، وأسفرت عن نتائج مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، كان أبرزها التوقيع على مذكرتي تفاهم في مجالي النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، بما يعكس الإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب تحقق المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين.

وأشار النائب الأول لحماة الوطن، إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال الزيارة عكست رؤية مصر الشاملة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع تنزانيا، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن دعم التعاون في قطاعات التشييد والبناء، والطرق، والموانئ، والنقل البحري، والمناطق اللوجستية، والطاقة، والزراعة، والري، والدواء، بما يحقق التنمية المستدامة ويعظم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الواعدة لدى البلدين.



وأكد العوضي، أن إشادة رئيسة تنزانيا بالنجاح الكبير الذي حققته الشركات المصرية في تنفيذ مشروع سد "جوليوس نيريري" تعكس الثقة المتنامية في الخبرات المصرية داخل القارة الإفريقية، وتؤكد قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات القومية العملاقة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشركات الوطنية في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية بالدول الإفريقية.

وأضاف، أن توجيهات الرئيس السيسي بتكثيف برامج نقل الخبرات المصرية، وتقديم الدعم الفني، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر التنزانية، تؤكد أن مصر لا تقتصر على تنفيذ المشروعات التنموية، وإنما تحرص على الاستثمار في العنصر البشري وبناء القدرات الوطنية، باعتباره أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.

ولفت العوضي، إلى أن التوافق بشأن دراسة تنفيذ مشروع زراعي مشترك في الأراضي التنزانية يمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين، ويعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التكامل الزراعي، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية، بما يخدم المصالح الاقتصادية والتنموية المشتركة.

وأوضح أن المباحثات تناولت كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط، والقرن الإفريقي، والبحر الأحمر، إلى جانب سبل تعزيز العمل الإفريقي المشترك، مشيدًا بحرص القيادتين على مواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، وتعزيز جهود التنمية في القارة.

وثمّن النائب اللواء أحمد العوضي، الدور الرائد الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم التنمية الإفريقية، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وما تقدمه من برامج لبناء القدرات ونقل الخبرات وتنفيذ المشروعات التنموية في مختلف الدول الإفريقية، مؤكدًا أن هذا النهج يجسد التزام مصر التاريخي تجاه أشقائها في القارة، ويعكس رؤية القيادة السياسية لبناء شراكات قائمة على التنمية والتكامل وتحقيق المصالح المشتركة.



واختتم وكيل أول مجلس الشيوخ، بيانه بالتأكيد على أن التحركات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل ترسيخ المكانة الإقليمية والدولية للدولة المصرية، وتعزز دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية، بما يرسخ مكانة مصر كشريك موثوق وقوة دافعة للعمل الإفريقي المشترك، ويؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في بناء علاقات متوازنة تحقق المصالح الوطنية وتعزز التعاون مع الأشقاء الأفارقة.