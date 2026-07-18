سياحة النواب: زيارة الرئيس إلى تنزانيا انطلاقة جديدة للتعاون المصري - الأفريقي

أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، ولقائه بالرئيسة الدكتورة سامية صلوحو حسن، تمثل انطلاقة جديدة للتعاون المصري الأفريقي في قطاعات حيوية وعلى رأسها السياحة والنقل والطيران.

وأشارت سحر طلعت مصطفى في تصريحات لها اليوم، إلى أن ما تم بحثه خلال الجلسات الثنائية والموسعة من مقترحات بإنشاء خط ملاحي مباشر بين مينائي "سفاجا" و"دار السلام"، وإقامة ممر متعدد الوسائط يربط القاهرة بدار السلام، يمثل نقلة نوعية في حركة التجارة والسياحة بين البلدين.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن تطوير ميناء دار السلام وربطه بشبكة لوجيستية إقليمية سيعز من فرص تدفق السائحين والمستثمرين ويسهم في تقليل تكلفة النقل وزيادة التبادل التجاري.

التعاون في مجالات التشييد والبناء والطاقة والزراعة

وشددت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، على أهمية التركيز على التعاون في مجالات التشييد والبناء والطاقة والزراعة يفتح آفاقاً واسعة أمام شركات السياحة المصرية للاستثمار في البنية التحتية السياحية بتنزانيا، خاصة مع ما تمتلكه الدولة الشقيقة من مقومات طبيعية وثقافية تؤهلها لتكون مقصداً سياحياً عالمياً.

ولفتت إلى أن نقل الخبرة المصرية في إدارة المطارات والفنادق وتدريب الكوادر سيكون له أثر مباشر في رفع جودة الخدمات السياحية، مشيرة إلى أن توافق الرؤى بين مصر وتنزانيا حول قضايا الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي يخلق بيئة آمنة وجاذبة للسياحة والاستثمار.

وقالت: السياحة لم تعد مجرد نشاط اقتصادي، بل أداة ناعمة للتقارب بين الشعوب وتعزيز التفاهم الثقافي، وهو ما تسعى مصر لتحقيقه من خلال انفتاحها على عمقها الأفريقي.

وأكدت سحر طلعت مصطفى، أن مستقبل السياحة المصرية مرتبط بفتح أسواق جديدة في أفريقيا، وزيارة الرئيس إلى تنزانيا خطوة استراتيجية نحو ربط مصر بالقارة سياحياً واقتصادياً وتحقيق التنمية المستدامة لشعوبنا.