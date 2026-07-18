برلماني: إدارة ملف حيوانات الشارع تتطلب حلولًا علمية وتعاونًا بين جميع الجهات

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، عضو مجلس النواب دعمه الكامل للخطة الوطنية الشاملة لإدارة ملف حيوانات الشارع، مشيدا بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح في تصريحات خاصة أن التعامل مع هذا الملف يجب أن يعتمد على أسس علمية ومعايير بيطرية حديثة تضمن حماية المواطنين من المخاطر الصحية، والحفاظ على البيئة، مع الالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان، معتبرًا أن الخطة الحالية تمثل نموذجًا للتنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة.

التعاون مع مؤسسات الدولة

ودعا سليمان الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجال الرفق بالحيوان إلى التعاون مع مؤسسات الدولة والالتزام بالضوابط القانونية.

وأكد أن الشفافية والالتزام بالقانون يمثلان الأساس لنجاح المنظومة، وأن الدولة ماضية في تنفيذ حلول مستدامة تعزز الصحة العامة وتحافظ على المعايير الإنسانية والحضارية.