برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تؤكد أن الأمن الصحي والتنمية الاقتصادية وجهان لشراكة مصرية إفريقية متكاملة

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا تعكس رؤية مصر الشاملة تجاه القارة الإفريقية، والتي تقوم على بناء شراكات استراتيجية لا تقتصر على الاقتصاد والاستثمار، وإنما تمتد إلى دعم المنظومات الصحية، ونقل الخبرات، وتعزيز التنمية المستدامة.

مصر شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تنموية

وقال خضير إن العلاقات المصرية الإفريقية شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولًا نوعيًا بفضل التحركات الخارجية للرئيس السيسي، حيث أصبحت مصر شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة تسهم في تحسين جودة الحياة لشعوب القارة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون القائم على تبادل الخبرات وتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية أن انعقاد منتدى الأعمال المصري التنزاني على هامش الزيارة يعكس إيمان القيادة السياسية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من الاقتصاد القوي، لكنها تكتمل بالاستثمار في الإنسان، من خلال التعاون في مجالات الرعاية الصحية، وصناعة الدواء، والتدريب الطبي، وبناء القدرات، وهي ملفات تمتلك فيها مصر خبرات كبيرة تؤهلها لقيادة تعاون إفريقي واسع.

مشروعات البنية التحتية

وأضاف أن نجاح مصر في تنفيذ مشروعات كبرى داخل القارة، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، فتح الباب أمام مرحلة أكثر شمولًا تستهدف تعزيز الأمن الصحي والغذائي، ودعم الأنظمة الصحية الإفريقية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء قارة أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار خضير إلى أن التحركات المصرية داخل إفريقيا أصبحت نموذجًا للدبلوماسية التنموية، التي تربط بين السياسة والاقتصاد والصحة، وتؤكد أن القاهرة تتعامل مع القارة باعتبارها شريكًا في المستقبل، وليس مجرد نطاق جغرافي للتعاون.

واختتم النائب حسين خضير تصريحاته بالتأكيد على أن زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا ترسل رسالة واضحة بأن مصر ماضية في ترسيخ دورها كقوة إقليمية داعمة للاستقرار والتنمية في إفريقيا، وأن الاستثمار في الإنسان الإفريقي سيظل أحد أهم ركائز السياسة المصرية تجاه القارة.