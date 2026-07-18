وزير النقل يجدد تأكيد الرئيس السيسي ونظيرته التنزانية التعاون المثمر مع مصر

قال وزير النقل كامل الوزير إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا هي الزيارة الثانية، وتعكس أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها.

وخلال كلمته في منتدى رجال الأعمال بتنزانيا، جدد وزير النقل تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيرته التنزانية على التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق أهداف التنمية المشتركة، وفقا لما الفضائية المصرية الأولى.

وقال وزير النقل: "إن زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، وهي الثانية لبلدكم الشقيق، وزيارة فخامة السيدة الدكتورة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا للقاهرة في نوفمبر 2021، تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وهذا ليس جديدًا، فلقد ربطت بين مصر وتنزانيا علاقة تاريخية وطيدة ممتدة سواء على المستوى الثنائي أو على صعيد القارة الأفريقية ودعم قضاياها في الحرية والاستقلال".

وأضاف كامب الوزير: "وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا على الإمكانيات الكبيرة والإرادة السياسية القوية المشتركة للتعاون المثمر بين البلدين لتحقيق أهداف التنمية والرخاء الاقتصادي لشعبيهما".