أحمد موسى: فيه ناس بتتكلم عن عائلات لاعبي المنتخب بعد الإنجاز الكبير.. هل ده يليق؟

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب ارتكاب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر لجرائم يومية وممارسة حالات من التنمر والترصد للشخصيات العامة .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك ثوابت اتربينا عليها واتعلمناها ومينفعش نشوف هدم لقيم المجتمع في صفحات السوشيال ميديا.

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" فيه ناس بتشتم في منتخب مصر بعد إنجاز المونديال هل ده يليق وفيه ناس بتتكلم عن عائلات لاعبي المنتخب سيبوا الناس تفرح".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر ترتكب جرائم يومية ومحدش بيحاسبها.



