أحمد موسى: أناشد رئيس الوزراء بالتحرك لإعداد تشريع سريع لملاحقة الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر ترتكب جرائم يومية ومحدش بيحاسبها.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" اللي بيحصل ده ملوش علاقة بحريات الرأي والتعبير ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" نجد صفحات اجتماعية ورياضية ولها علاقة بالطبخ تطرح سؤال سياسي ويكون هذا الأمر بهدف التنمر والانتقام من بعض الشخصيات العامة ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" في دول أخرى لا يستطيع أي شخص من الاقتراب من حياة أي شخص لكن عندنا استباحة حقيقية لحياة الناس على السوشيال ميديا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" يجب التحرك اليوم من المسؤولين لوقف الصفحات المشبوهة التي ترتكيب جرائم التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة وتعادي الدولة".

وتابع أحمد موسى :" أناشد رئيس الوزراء بالتحرك اليوم قبل الغد لإعداد تشريع سريع جدا لوقف وملاحقة الصفحات المشبوهة على السوشيال ميديا ".

