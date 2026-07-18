أحمد موسى: ترامب يجهز لهجوم بري على إيران.. وطهران تواصل اعتداءاتها على الأشقاء العرب

علق الإعلامي أحمد موسى، على استمرار الحرب الإيرانية الأمريكية، واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "هناك استمرار للعدوان الإيراني على الدول العربية، وأمريكا تستعد لنقل قوات وعتاد أكبر إلى إسرائيل".

وواصل الإعلامي أحمد موسى، حديثه: "يبدو أن ترامب ينتظر نهاية كأس العالم غدا، وربما يدخل ترامب، إيران، بهجوم بري، وقد يكون هناك تحركا بريا أمريكيا في إيران" قائلا: "أمريكا بتجهز نفسها لعملية شاملة برية في إيران".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "إيران لا تضرب أمريكا وإسرائيل، لكنها تقوم بعدوان إرهابي على الدول العربية الشقيقة في الخليج العربي".