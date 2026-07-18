السويدي والعصار: سد جوليوس نيريري بتنزانيا قصة نجاح تعكس قدرات الشركات المصرية

أكد المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، أن مشروع سد جوليوس نيريري في تنزانيا يمثل أحد أبرز نماذج التعاون المصري الأفريقي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعمًا كبيرًا لإنجاز المشروع، بما أسهم في تحويله إلى قصة نجاح تعكس قدرات الشركات المصرية.

وأوضح "السويدي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي خلال تغطية خاصة للمنتدى الاقتصادي المصري التنزاني، ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، من دار السلام بتنزانيا، أن المشروع لا يقتصر تأثيره على الجوانب التنموية فقط، بل يمثل نقلة نوعية في تعزيز حضور الشركات المصرية داخل القارة الأفريقية، مؤكدًا سعادته بالمشاركة في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي.

من جهته، أكد المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد منذ بداية المشروع على ضرورة تنفيذه بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وهو ما التزمت به الشركات المصرية طوال مراحل التنفيذ.

وأضاف العصار أن تجربة بناء سد جوليوس نيريري أسهمت في تعزيز مكانة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل أفريقيا، وأثبتت قدرتها على إنجاز أكثر المشروعات تعقيدًا بدقة وجودة عالية، بما يعزز فرصها في المنافسة على مشروعات تنموية جديدة داخل القارة.