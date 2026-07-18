الجيش الأمريكي: تحويل مسار 5 سفن وتعطيل سفينة في مضيق هرمز ضمن إجراءات حماية الملاحة

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية، أن قواتها حولت حتى الآن مسار خمس سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، كما عطلت سفينة واحدة، في إطار العمليات الرامية إلى حماية الملاحة البحرية وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

وأوضحت القيادة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير العسكرية المتخذة لتأمين حركة السفن التجارية والعسكرية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن هوية السفينة التي تم تعطيلها أو طبيعة العملية.

ويأتي الإعلان في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توترًا متزايدًا على خلفية المواجهة المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران، وما رافقها من عمليات عسكرية وتهديدات متبادلة أثارت مخاوف بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة العالمية.

ويُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة النفط العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز، ما يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة داخله محل متابعة دولية واسعة.