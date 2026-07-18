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أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية

الدكتور أشرف سعد سليمان
الدكتور أشرف سعد سليمان
محمد الشعراوي

أكد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية تنزانيا المتحدة تمثل خطوة استراتيجية جديدة تعكس المكانة المتنامية لمصر داخل القارة الإفريقية، وتجسد حرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في القارة.

وأوضح سليمان أن الزيارة تأتي استكمالًا للنهج الذي تتبناه الدولة المصرية في إعادة بناء وتعزيز علاقاتها الإفريقية، من خلال شراكات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون الحقيقي، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية التنزانية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية في مختلف المجالات، وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية، والتعاون الاقتصادي، والاستثماري، والتنموي.

 التحركات الخارجية للرئيس السيسي

وأضاف أن التحركات الخارجية للرئيس السيسي تؤكد أن إفريقيا تمثل ركيزة أساسية في السياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تواصل العمل مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التجارة البينية، ونقل الخبرات المصرية في مجالات التنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الشعوب الإفريقية.

وأشار وكيل أول لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إلى أن الزيارة تحمل رسائل سياسية وتنموية مهمة، تؤكد التزام مصر بدعم الأمن والاستقرار في القارة، وتعزيز العمل الإفريقي المشترك، وترسيخ مبدأ الشراكة من أجل التنمية، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية ويعظم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الدول الإفريقية.

الدبلوماسية المصرية

واختتم النائب الدكتور أشرف سعد سليمان تصريحه بالتأكيد على أن الدبلوماسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في استعادة الزخم للعلاقات المصرية الإفريقية، ورسخت مكانة مصر كشريك موثوق وداعم رئيسي لمسيرة التنمية في القارة، بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية ويعزز الأمن القومي المصري والإفريقي

الدكتور أشرف سعد سليمان أشرف سعد سليمان جمهورية تنزانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي تنزانيا

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