برلماني : قمة الرئيس السيسي في تنزانيا تاريخية.. وتدشن لمرحلة جديدة من التعاون الأفريقي

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تنزانيا، ولقاءه المثمر مع الرئيسة سامية حسن، هي خطوة ناجحة بكل المقاييس وتؤكد من جديد ريادة مصر الكاملة وقوتها في القارة الأفريقية.

العلاقات المصرية الإفريقية

وقال زكريا إن هذه الزيارة جاءت في توقيت ممتاز ومناسب للغاية، لتوجه رسالة واضحة للجميع بأن علاقة مصر بأشقائها في أفريقيا قوية ومستمرة ولا يمكن لأحد أن يهزها، لأنها مبنية على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة التي تهم كل شعوب المنطقة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوقيع اتفاقيات التعاون الجديدة في مجالات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكداً أنها ستفتح أبواباً ذهبية وفرص عمل حقيقية للشركات الوطنية المصرية والقطاع الخاص في الأسواق الأفريقية الواعدة.

مصر تدعم التنمية

وأشار زكريا إلى أن النجاح الضخم الذي حققته الأيدي المصرية في بناء سد جوليوس نيريري العظيم على أرض تنزانيا لتوليد الكهرباء، هو أقوى رد عملي يخرس كل المشككين الذين حاولوا ترويج شائعات بأن مصر تقف ضد تنمية ورخاء جيرانها في حوض النيل.

وأكد زكريا أن الاتفاق المصري التنزاني على تطوير الموانئ والممرات اللوجيستية، واستمرار التنسيق في مكافحة الإرهاب وحل أزمات المنطقة، هو السبيل الوحيد والدرع الواقي الذي سيضمن الأمن والاستقرار ويفتح مستقبلاً مليئاً بالخير والرخاء لكل الشعوب الأفريقية.