عمرو أديب: الأطفال في مصر مش تمام.. انزل وشوف بنفسك

قال الإعلامي عمرو أديب إن منح ملف الطفولة أولوية قصوى، مؤكدًا أن الأطفال في مصر بحاجة إلى اهتمام أكبر على المستويات التعليمية والثقافية والصحية، محذرًا من تركهم دون توجيه في ظل التأثير المتزايد للتكنولوجيا ومواقع التواصل.

وخلال تقديمه برنامج «الحكاية»، قال أديب إنه شعر بالسعادة بعد مشاهدة تفاعل الأطفال مع المنتخب الوطني والأغاني الوطنية، معتبرًا أن ذلك يعزز الانتماء والهوية الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

وأضاف أن الواقع يؤكد أن الأطفال في مصر "ليسوا بخير"، داعيًا إلى النزول إلى الشارع ورؤية أوضاعهم عن قرب، ومتابعة المحتوى الذي يشاهدونه يوميًا، في ظل ابتعاد كثير منهم عن المحتوى والثقافة المصرية.

وأشار إلى أن تنمية ذكاء الطفل لا تتحقق تلقائيًا، بل تحتاج إلى رعاية مستمرة، موضحًا أن الذكاء مثل أي عضلة في الجسم يحتاج إلى تدريب وتنمية، وهو ما يتطلب الاهتمام بالتعليم والثقافة والأنشطة المختلفة.

كما طالب بزيادة الاهتمام بصحة الأطفال، سواء من خلال مراقبة نوعية الأغذية والمشروبات التي يتناولونها أو مكافحة السمنة وتشجيع ممارسة الرياضة، مؤكدًا أن بناء الطفل السليم يبدأ من الاهتمام بجسده وعقله معًا.

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على ضرورة إطلاق تحرك واسع للاهتمام بالطفل المصري، باعتباره أساس بناء المجتمع ومستقبل الدولة.

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