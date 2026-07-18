اغتيال معنوي.. أحمد موسى: حالات تنمر وترصد لبعض الشخصيات العامة على السوشيال ميديا

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه على مدار الفترة الماضية يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة والتشويه عن عمد وهذا أمر في منتهى الخطورة .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك عمليات تنمر وترصد لبعض الشخصيات العامة على صفحات التواصل الاجتماعي ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" تحولت صفحات تابعة لمشاهير أو صفحات وهمية تقوم بعمليات اغتيال معنوي حقيقي للناس ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" على مدار الأيام الماضية رأيت قوانين كثيرة في دول عربية وأوروبية تتعامل مع هذا الشأن ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تدار من داخل مصر ترتكب جرائم يومية ومحدش بيحاسبها ".

