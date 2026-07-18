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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محلل باكستاني: تعليق التفاهم بين واشنطن وطهران ينذر بتصعيد خطير ويهدد المنطقة

باكستان
باكستان
عبد الخالق صلاح

قال محمد زامير أسدي، المحلل السياسي الباكستاني، إن تعليق مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطورًا بالغ الخطورة، متسائلًا عما إذا كانت مذكرة التفاهم تحولت إلى مذكرة سوء تفاهم بين الطرفين، في ظل المؤشرات المتزايدة على تصعيد عسكري جديد.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال ببرنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن التحركات العسكرية الأخيرة ومنها تحليق طائرات التزود بالوقود، تعكس احتمالات تصعيد أكبر بين واشنطن وطهران، وهو ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني في المنطقة.

وأكد أسدي أن المجتمع الدولي مطالب بإعطاء الأولوية للحوار والدبلوماسية بدلًا من الانزلاق إلى مزيد من المواجهات العسكرية، مشددًا على أن أي حرب بين الولايات المتحدة وإيران يجب التعامل معها بمسؤولية، لما قد تسببه من تداعيات واسعة على المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الشرق الأوسط يعاني بالفعل من أزمات إنسانية وعدم استقرار، وأن أي تصعيد جديد سيضاعف من حجم التحديات الأمنية والسياسية.

وأوضح المحلل السياسي الباكستاني أن أي مواجهة جديدة لن تقتصر آثارها على الولايات المتحدة وإيران، بل ستمتد إلى استقرار المنطقة بأكملها، فضلًا عن تأثيرها المباشر على أسواق الطاقة والأمن العالمي.

محلل باكستاني واشنطن واشنطن وطهران محمد زامير أسدي

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