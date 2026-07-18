رونالدينيو: قوة الأرجنتين لا تكمن في ميسي وحده.. وهذا سر وصولها لنهائي كأس العالم

أثنى الأسطورة البرازيلية رونالدينيو على المستويات التي يقدمها منتخب الأرجنتين خلال منافسات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن وصول "التانجو" إلى المباراة النهائية لم يكن بفضل ليونيل ميسي وحده، وإنما نتيجة العمل الجماعي والروح القتالية التي يتمتع بها الفريق.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة نظيره الإسباني، غدًا الأحد، في نهائي كأس العالم 2026، بحثًا عن الحفاظ على اللقب العالمي.

الأرجنتين كانت دائمًا بهذه الشخصية

وقال رونالدينيو، في تصريحات لشبكة "جلوبو" البرازيلية: "الأرجنتين كانت دائمًا بهذه الشخصية، لا تستسلم أبدًا وتقاتل حتى اللحظة الأخيرة، وهذه الروح صاحبتها منذ سنوات طويلة".

وأضاف: "إنه منتخب أحب مشاهدته، بسبب الالتزام الكبير والروح القتالية التي يظهرها اللاعبون في كل مباراة، ولذلك ليس من الغريب أن يصل مجددًا إلى نهائي كأس العالم".

بالطبع لديهم ميسي

وتحدث النجم البرازيلي عن ليونيل ميسي، قائلًا: "بالطبع لديهم ميسي، فهو رجل المواقف الصعبة، واللاعب القادر على حل مشاكل فريقه في أي لحظة وصناعة الفارق عندما تصبح الأمور معقدة".

وأشار رونالدينيو إلى أن أكثر ما يثير إعجابه داخل المنتخب الأرجنتيني هو تعامل اللاعبين مع قائدهم، موضحًا: "اللاعبون يتمتعون بالتواضع، ويقاتلون من أجل ميسي، ويعرفون جيدًا متى يمنحونه الكرة، لأنهم يدركون أنه قادر على حسم المباريات".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قوة منتخب الأرجنتين الحقيقية لا تعتمد على المهارات الفردية فقط، بل على الترابط الكبير بين جميع اللاعبين، قائلاً: "هذا الانسجام بين أفراد المنتخب شيء جميل للغاية، وهو أحد أهم الأسباب التي قادت الأرجنتين إلى النجاح والوصول إلى نهائي كأس العالم".