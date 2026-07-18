لؤي يعود بقوة إلى الساحة الغنائية بألبوم جديد يضم 10 أغنيات.. خاص

علم موقع “صدى البلد” من مصادره الخاصة أن النجم لؤي يواصل خلال الفترة الحالية التحضيرات النهائية لألبومه الغنائي الجديد، والذي يمثل عودته القوية إلى الساحة الفنية بعد فترة من الغياب، وسط حالة من الحماس والترقب من جمهوره.

وكشفت المصادر أن الألبوم يضم 10 أغنيات متنوعة، ويعتمد على تقديم أكثر من لون موسيقي، في محاولة لإرضاء مختلف الأذواق، حيث يجمع بين الأغاني الرومانسية والدرامية والإيقاعية، بما يتماشى مع التطور الذي تشهده صناعة الموسيقى في الفترة الأخيرة.

ويشهد الألبوم تعاون لؤي مع نخبة من أبرز صناع الأغنية في الوطن العربي، يتقدمهم الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، والموزع الموسيقي توما، إلى جانب الشاعر والملحن عزيز الشافعي و فريق عمل كبير ، وهي أسماء صاحبة سجل حافل بالنجاحات مع كبار نجوم الغناء.

وأكدت المصادر أن لؤي يراهن على هذا الألبوم ليكون محطة جديدة ومختلفة في مشواره الفني، خاصة أنه يحرص على اختيار الأغنيات بعناية شديدة، والعمل على تقديم محتوى موسيقي متجدد يعكس خبرته الفنية ويواكب ذوق الجمهور.

ومن المنتظر أن يبدأ لؤي خلال الفترة المقبلة الكشف عن تفاصيل الألبوم، وموعد طرح أولى أغنياته، تمهيدًا لإطلاق العمل كاملًا، والذي يتوقع أن يشهد تفاعل من الجمهور و نجاح كبير ، باعتباره أول ألبوم متكامل للفنان بعد فترة ابتعد خلالها عن إصدار الألبومات، ليعود هذه المرة بمفاجآت قوية