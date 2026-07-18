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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحلبي: مشهد التصعيد الإيراني في المنطقة يؤكد تواجد مشكلة في اتخاذ القرار داخل إيران

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
هاني حسين

علق اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا، على استمرار الحرب الإيرانية الامريكية واستمرار الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية .
 


وقال هشام الحلبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  مشهد التصعيد الإيراني في المنطقة يعكس ويؤكد تواجد مشكلة كبيرة في اتخاذ القرار داخل إيران بين الحرس الثوري الإيراني والقيادات السياسية ".


وتابع هشام الحلبي:"  رؤية الحرس الثوري الإيراني محدودة ولليس لديها رؤية واضحة لصالح إيران ".

وأكمل هشام الحلبي:"  إيران تريد فرض السيطرة الكاملة على مضيق هرمز والخليج العربي وفرض رسوم على العبور في مضيق هرمز ".

ولفت هشام الحلبي:" إيران ترغب في تواجد دور إقليمي كبير لها على الترتيبات الأمنية في منطقة الخليج "، مضيفا:" نسب التصدي للصواريخ والمسيرات الإيرانية في المنطقة العربية  اعلى من النسب في الساحة الأوكرانية ". 


 

أمريكا ايران اخبار التوك شو طهران هشام الحلبي

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