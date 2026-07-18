قائد الجيش الصومالي يبحث مع مسئول بريطاني تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري

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عقد قائد الجيش الصومالي العميد إبراهيم محمد محمود، اجتماعًا مع قائد العمليات البريطانية في الصومال، العقيد آندي سيدون (Andy Seddon)، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والعمليات العسكرية، وتطوير العلاقات العسكرية بين الصومال والمملكة المتحدة.

وأكد قائد الجيش الصومالي -وفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم السبت- أهمية توطيد العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزيز التعاون الوثيق القائم بين الصومال والمملكة المتحدة بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، جدد قائد العمليات البريطانية في الصومال، التزام حكومة المملكة المتحدة بمواصلة دعمها للصومال، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الجيش الوطني الصومالي.