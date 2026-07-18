رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج طلاب كلية الهندسة للبنين بقنا.. صور

شهد الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، حفل تخرج طلاب كلية الهندسة للبنين بقنا، الذي أقيم بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم السبت، بإشراف الدكتور محمد جلال، عميد الكلية، وحضور الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والأستاذ محمد عبد الخالق، الأمين العام للجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء مجلس النواب، ونخبة من المتخصصين وأسر الخريجين.

وفي كلمته بالحفل، هنَّأ رئيس الجامعة الخريجين وأوصاهم بأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في خدمة المجتمع، وأن يحافظوا على القيم الأصيلة التي تعلموها، وأن يكونوا قدوة حسنة للآخرين في مجال عملهم، داعيًا الله -تعالى- لهم دوام التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

الجمع بين التميز العلمي والالتزام بالقيم

وأشار إلى أن خريجي جامعة الأزهر على اختلاف تخصصاتهم لا يقتصر عطاؤهم عند حد المعرفة العلمية والمهارة المهنية؛ وإنما يمتازون بالجمع بين التميز العلمي والالتزام بالقيم والأخلاق التي تعلموها في رحاب الأزهر الشريف على امتداد سنوات الدراسة التي تعد دستورًا أخلاقيًّا ورقابة ذاتية في أداء عملهم بتفانٍ وإخلاصٍ.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الهندسة يمثل إضافة نوعية إلى الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، مضيفًا أن كلية الهندسة بجامعة الأزهر تواصل أداء رسالتها في تأهيل الخريجين وإكسابهم ثقافة الابتكار، وربط مخرجات ما تعلموه بسوق العمل واحتياجات المجتمع، دون الاقتصار على مجرد منح الدرجة العلمية.