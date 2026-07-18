قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الأمريكي: الحصار البحري على إيران مستمر لمنع حركة السفن إلى موانئها
اتوفى معاه 5 من الفيوم.. آخر كلمات مصري ضحية حادث تسرب الغاز بالسعودية
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته
أوروبا والخليج يتحدان ضد إيران: نرفض ادعاءات أي دولة بالسيادة على مضيق هرمز
أفريقية النواب: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تجسد ريادة مصر في القارة وترسخ لشراكات التنمية
حال التتويج بالمونديال.. البيت الأبيض يمنح الأرجنتين الضوء الأخضر لرفع لافتة جزر فوكلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ رضيعًا عمره 4 أشهر من تشوه نادر

فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ رضيعًا عمره 4 أشهر من تشوه خلقي نادر بالطرفين السفليين
فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ رضيعًا عمره 4 أشهر من تشوه خلقي نادر بالطرفين السفليين
إيهاب عمر

نجح فريق طبي متخصص بوحدة عظام الأطفال بقسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات الجامعي بجامعة أسيوط في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد إجراء تدخل علاجي وجراحي دقيق لعلاج تشوه خلقي نادر وشديد بالقدمين والركبتين، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل نجاحات المستشفيات الجامعية.
وجاء الإنجاز تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الإصابات، والدكتور محمد خالد رئيس وحدة عظام الأطفال.


وأوضح الفريق الطبي أن الحالة اتسمت بدرجة كبيرة من الصعوبة بسبب ندرة التشوه وصغر سن الطفل، ما استدعى وضع خطة علاجية متكاملة على مرحلتين، بدأت بجلسات استعدال تدريجي لتصحيح التشوه وتهيئة الأطراف، ثم إجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنيات ميكروسكوبية لإطالة أوتار الطرفين السفليين.
وأسفرت الخطة العلاجية عن استعادة الوضع الطبيعي لقدمي الرضيع بنسبة نجاح ممتازة، فيما يخضع الطفل حالياً للمتابعة الطبية واستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي لضمان نمو الأطراف بصورة طبيعية خلال المراحل المقبلة.
وأجرى الجراحة فريق طبي ضم الدكتور محمد عبد الهادي، مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد السيسي، مدرس مساعد جراحة العظام، بمشاركة فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم الدكتورة أمنية حسين، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم إسراء محمد ومنال رمسيس.


وأكدت مستشفيات جامعة أسيوط في بيان لها أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه وحدة عظام الأطفال من خبرات وإمكانات متقدمة في علاج التشوهات الخلقية المعقدة، حيث تستقبل الوحدة يومياً عشرات الحالات من مختلف محافظات الصعيد، وتقدم لها أحدث الأساليب العلاجية والجراحية وفق بروتوكولات طبية متطورة.

فريق طبي وحدة عظام الأطفال قسم جراحة العظام مستشفى الإصابات الجامعي جامعة أسيوط إنقاذ رضيع المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

الدماغ

خضار غير متوقع يحمي القلب والدماغ

الدوالى

الدوالى والقلب والأمعاء والجروح.. عشبة واحدة تعالج 4 مشاكل

الشوفان

ماذا يحدث عند نقع الشوفان طوال الليل

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد