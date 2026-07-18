فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ رضيعًا عمره 4 أشهر من تشوه نادر

نجح فريق طبي متخصص بوحدة عظام الأطفال بقسم جراحة العظام بمستشفى الإصابات الجامعي بجامعة أسيوط في إنقاذ رضيع يبلغ من العمر أربعة أشهر، بعد إجراء تدخل علاجي وجراحي دقيق لعلاج تشوه خلقي نادر وشديد بالقدمين والركبتين، في إنجاز طبي جديد يضاف إلى سجل نجاحات المستشفيات الجامعية.

وجاء الإنجاز تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور محمد الشرقاوي رئيس قسم جراحة العظام، والدكتور محمد عبد الحميد مدير مستشفى الإصابات، والدكتور محمد خالد رئيس وحدة عظام الأطفال.



وأوضح الفريق الطبي أن الحالة اتسمت بدرجة كبيرة من الصعوبة بسبب ندرة التشوه وصغر سن الطفل، ما استدعى وضع خطة علاجية متكاملة على مرحلتين، بدأت بجلسات استعدال تدريجي لتصحيح التشوه وتهيئة الأطراف، ثم إجراء جراحة دقيقة باستخدام تقنيات ميكروسكوبية لإطالة أوتار الطرفين السفليين.

وأسفرت الخطة العلاجية عن استعادة الوضع الطبيعي لقدمي الرضيع بنسبة نجاح ممتازة، فيما يخضع الطفل حالياً للمتابعة الطبية واستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي لضمان نمو الأطراف بصورة طبيعية خلال المراحل المقبلة.

وأجرى الجراحة فريق طبي ضم الدكتور محمد عبد الهادي، مدرس جراحة العظام، والدكتور أحمد السيسي، مدرس مساعد جراحة العظام، بمشاركة فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد عبدالغفار، رئيس القسم، وضم الدكتورة أمنية حسين، استشاري التخدير، إلى جانب فريق التمريض الذي ضم إسراء محمد ومنال رمسيس.



وأكدت مستشفيات جامعة أسيوط في بيان لها أن هذا النجاح يعكس ما تمتلكه وحدة عظام الأطفال من خبرات وإمكانات متقدمة في علاج التشوهات الخلقية المعقدة، حيث تستقبل الوحدة يومياً عشرات الحالات من مختلف محافظات الصعيد، وتقدم لها أحدث الأساليب العلاجية والجراحية وفق بروتوكولات طبية متطورة.