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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رفع 146 طنًا من المخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى مركز أبنوب في أسيوط

رفع 146 طنًا من المخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى مركز أبنوب في أسيوط
رفع 146 طنًا من المخلفات ونواتج تطهير الترع بقرى مركز أبنوب في أسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط استمرار تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، في إطار خطة المحافظة لتحسين البيئة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة يحيى أبو رحمة رئيس المركز، واصلت تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات والتراكمات ونواتج أعمال تطهير الترع بعدد من قرى المركز، وذلك بمشاركة نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية، في إطار المتابعة المستمرة لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على كفاءة الطرق.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملات أسفرت عن رفع 146 طنًا من المخلفات ونواتج تطهير الترع، شملت رفع 60 طنًا من المخلفات المتراكمة بترعة السنط الواقعة على طريق أبنوب – أسيوط، و12 طنًا بمنطقة الدير الجبراوي بقرية بني إبراهيم، و24 طنًا بعزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة، بالإضافة إلى 50 طنًا من منطقتي كوم أبو شيل والقداديح بقرية الحمام، حيث تم نقل جميع المخلفات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات بصورة دورية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات أو تراكمات قد تؤثر على البيئة أو تعوق حركة المواطنين، مع تعزيز التنسيق بين جميع الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة ورفع كفاءة شبكة الطرق بمختلف أنحاء المحافظة.

كما أشار المحافظ إلى استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار الساعة من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.

أسيوط حملات النظافة تطهير الترع المصارف تحسين البيئة مركز ومدينة أبنوب رفع المخلفات

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