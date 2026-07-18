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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان القناطر بالوليدية بالمشاركة المجتمعية

محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان القناطر بالوليدية بالمشاركة المجتمعية
محافظ أسيوط يتفقد تطوير ميدان القناطر بالوليدية بالمشاركة المجتمعية
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط أعمال تطوير وتجميل ميدان قناطر أسيوط الجديدة بمنطقة الوليدية بحي شرق مدينة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين جودة الحياة، والاهتمام بالفراغات العامة وتعزيز الهوية البصرية للمدن، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير الميدان يتم تنفيذها بالمشاركة المجتمعية في نموذج يعكس تكامل جهود الدولة مع المجتمع المدني لدعم مسيرة التنمية وتحسين البيئة العمرانية.

رافقه خلال الجولة أبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان وعدد من القيادات التنفيذية ونواب الحي.

حيث تابع المحافظ الموقف التنفيذي للأعمال، واستمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ، والتي شملت الانتهاء من أعمال تخطيط الممرات المتصلة بكورنيش النيل، وتركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، إلى جانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام، والتوسع في زراعة الأشجار والنخيل ونباتات الزينة، بما يسهم في زيادة المسطحات الخضراء وإضفاء طابع جمالي وحضاري على الميدان باعتباره أحد أبرز المداخل المطلة على نهر النيل.

ووجه محافظ أسيوط بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، والاهتمام بأدق عناصر التنسيق الحضاري، بما يحقق الاستغلال الأمثل للميدان ويعزز السيولة المرورية، ويوفر متنفسًا حضاريًا يليق بأهالي المحافظة وزائريها.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة تمضي في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير وتجميل معظم ميادين المحافظة والمحاور الرئيسية، بما يحقق توحيد الرؤية البصرية وإبراز الهوية الجمالية لأسيوط، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري، إلى جانب إعادة تنظيم عناصر الحركة المرورية داخل الميادين بما يسهم في تحقيق الانسيابية والحد من التكدسات المرورية، لافتًا إلى أن أعمال التطوير لن تقتصر على الشكل الجمالي فقط، وإنما تستهدف إيجاد ميادين عصرية تجمع بين الكفاءة الوظيفية والطابع الحضاري.

وأشار المحافظ إلى أن المشاركة المجتمعية تمثل أحد الركائز الأساسية في تنفيذ العديد من مشروعات التطوير بالمحافظة، مؤكدًا أن تكاتف جهود الأجهزة التنفيذية مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال يساهم في الإسراع بوتيرة الإنجاز، وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحفاظ على المال العام وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات وجودة الحياة للمواطنين.

أسيوط تطوير الميادين كورنيش النيل ميدان قناطر أسيوط قناطر أسيوط الجديدة

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