كشف مارينا العلمين يعيد رسم ملامح التاريخ.. يعزز مكانة مصر السياحية والثقافية

تواصل الاكتشافات الأثرية المصرية الكشف عن فصول جديدة من تاريخ الحضارات التي تعاقبت على أرض مصر، بعدما نجحت بعثة أثرية مصرية في العثور على 18 مقبرة أثرية وامتداد للمدينة السكنية القديمة في منطقة مارينا العلمين، وهو الكشف الذي وصفه خبراء بأنه يمثل نقلة مهمة في فهم تاريخ المنطقة، ويعزز من فرص تنشيط السياحة الثقافية إلى جانب السياحة الشاطئية.

18 مقبرة أثرية تكشف امتداد المدينة القديمة

أكد الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، أن الكشف الأثري الجديد بمدينة مارينا العلمين يُعد إضافة مهمة إلى سجل الاكتشافات الأثرية المصرية، موضحًا أن البعثة الأثرية المصرية نجحت في العثور على 18 مقبرة أثرية، إلى جانب امتداد المدينة السكنية القديمة، بما يعكس التنوع الحضاري الذي شهدته المنطقة عبر العصور المختلفة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد» المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن الكشف يضم 11 مقبرة منحوتة في الصخر بعمق يصل إلى 8 أمتار، بالإضافة إلى 7 مقابر مشيدة من الحجر الجيري، تتميز بحالة حفظ جيدة، فضلًا عن اكتشاف عدد من الدفنات السطحية.

قطع أثرية نادرة تكشف أسرار المعتقدات القديمة

وأشار الخبير الأثري إلى أن أعمال الحفائر أسفرت عن العثور على مجموعة مميزة من القطع الأثرية، أبرزها 24 لسانًا ذهبيًا كانت توضع داخل فم المتوفى وفقًا للمعتقدات الجنائزية القديمة، إلى جانب قطعة ذهبية على هيئة الإله حورس.

كما شملت المكتشفات بئرًا أعيد استخدامه للدفن، وعددًا من المسارج والأمفورات، وتمثالًا لأبي الهول، وتمثالًا رخاميًا يُرجح أنه يجسد الإلهة أفروديت، فضلًا عن تمثال لشخص جالس عُثر عليه داخل إحدى المقابر، وهو ما يعكس الثراء الفني والحضاري للموقع.

إعادة قراءة التاريخ عبر الاكتشافات الجديدة

وأوضح أحمد عامر أن أهمية هذا الكشف لا تقتصر على قيمة القطع الأثرية المكتشفة، وإنما تمتد إلى ما يقدمه من أدلة جديدة تساعد الباحثين على إعادة قراءة تاريخ المنطقة، مؤكدًا أن الاكتشاف يثبت وجود امتداد حضاري متواصل من الحضارة المصرية القديمة إلى العصرين اليوناني والروماني، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الدراسات الأثرية والتاريخية.

دعم السياحة الثقافية في مدينة العلمين

وأكد الخبير الأثري أن الاكتشاف الجديد من شأنه أن يعزز مكانة مدينة العلمين كوجهة للسياحة الثقافية، إلى جانب شهرتها كإحدى أبرز المقاصد السياحية الشاطئية في مصر، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاكتشافات تسهم في جذب المزيد من الزائرين والباحثين من مختلف دول العالم، وتدعم جهود الدولة في الترويج للمقاصد الأثرية والسياحية المصرية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.