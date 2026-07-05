تفاصيل الكشف الأثري الجديد في مدينة مارينا العلمين

قال محمد عبد البديع، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة السياحة، إن مدينة مارينا العلمين مدينة أثرية هامة وتعتبر من أهم الموانئ التي تقع غرب مدينة الإسكندرية، وهي من أشهر الأماكن في الساحل الغربي، وكانت تستخدم في تصدير المنتجات المصرية في العصر الروماني.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن الكشف يحتوي على مجموعة من المقابر ذات تصميمات مختلفة، متابعا: الكشف الأثري في المدينة يشمل حتى الآن 44 مقبرة وهناك طرق مختلفة للدفن في تلك المقابر.

وأوضح أن الكشف الأثري الجديد يضم بعض المكتسبات الذهبية داخل المقابر، متابعا: تصميم المقابر وطرق نحت المقابر مختلفة للغاية وتمزج بين الحضارة الرومانية والمصرية القديمة.

واستطاعت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمدينة مارينا العلمين الأثرية بالساحل الشمالي الغربي في تحقيق كشف أثري جديد، أسفر عن اكتشاف 18 مقبرة أثرية، إلى جانب عدد من الدفنات السطحية والتوابيت واللقى الأثرية، وذلك خلال أعمال الحفائر بالموقع.