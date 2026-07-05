مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الزوار خلال 1447هـ

أكد مراسل القاهرة الإخبارية جمال الوصيف، أن تسجيل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة نحو 1.3 مليون زائر خلال عام 1447هـ لا يمثل مجرد رقم قياسي، بل يعكس نجاح المملكة العربية السعودية في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، خاصة ما يتعلق بإثراء تجربة ضيوف الرحمن والارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي والمعتمرين.



وأوضح «الوصيف» أن الإقبال الكبير على المجمع يعكس نجاحه في تعريف الزائرين بمراحل إعداد وطباعة المصحف الشريف، إلى جانب الاطلاع على أعمال الترجمة التي تشمل أكثر من 70 لغة، فضلًا عن المبادرات والمشروعات التي ينفذها المجمع على مدار الساعة لخدمة القرآن الكريم ونشره في مختلف أنحاء العالم.



وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن مجمع الملك فهد نجح منذ تأسيسه في إنتاج ما يقارب 450 مليون نسخة من المصحف الشريف وترجماته، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي ضمن منظومة متكاملة تقودها مؤسسات الدولة السعودية، بالتعاون مع الجهات المعنية بخدمة الحرمين الشريفين، بهدف الارتقاء بتجربة الزائر وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.