بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

​في بيانٍ حاسم، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدء الزحف الفعلي لـ المنخفض العملاق القادم من الأراضي الهندية، لينشر لهيبه في الأجواء، وفي محاولة لطمأنة الشارع، حددت الهيئة رسميًا موعد انكسار هذه الموجة الحارة الحارقة، بالتزامن مع إطلاق حزمة توصيات ذهبية تشرح طرق الوقاية من ضربات الشمس لحماية المواطنين من خطر القيظ الشديد.

منخفض الهند الموسمي

وقالت الأرصاد الجوية إن منخفض الهند الموسمي، يأتي ليسيطر على مساحات شاسعة من شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، وتركيا، ومصر، وتبلغ ذروة تأثيره وتشكلاته خلال شهري يوليو وأغسطس.

ويتسبب هذا المنخفض الجوي في إشعال موجات حرارة قياسية وغير مسبوقة في دول الخليج العربي، والعراق، وبلاد الشام، وغرب إيران.

الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، يلعب دور الحارس الطبيعي في تخفيف حدة هذه الكتلة الهوائية الحارقة، حيث تمر الرياح القادمة من المنخفض فوق البحر المتوسط أولاً، وتختلف الخريطة المناخية تمامًا في جنوب الصعيد، حيث يستقبل الجنوب الكتلة الهوائية مباشرة من شبه الجزيرة العربية عبر اليابس دون المرور على مسطحات مائية.

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، تتسم الأجواء في محافظات الصعيد بخصائصها الأصلية، متمثلة في طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مصحوباً بانخفاض حاد وملحوظ في نسب الرطوبة على عكس المحافظات الشمالية.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأكدت الأرصاد أن انكسار الموجة الحارة في البلاد، بدأ أمس الجمعة 3 يوليو، حيث تشير الخرائط الجوية إلى تراجع طفيف في درجات الحرارة على أنحاء القاهرة الكبرى والوجه البحري.

ووصلت العظمى إلى 35 درجة مئوية مع بقاء درجات الحرارة المحسوسة عند مستوى 37 درجة.

طرق الوقاية من ضربات الشمس

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بين فترتي الظهيرة والعصر.

- ارتداء الملابس القطنية الخفيفة ذات الألوان الفاتحة لتقليل امتصاص الحرارة.

- شرب كميات كافية من المياه والسوائل لتعويض الأملاح المفقودة.

- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال أو العبوات المضغوطة داخل السيارات.

- متابعة تحديثات هيئة الأرصاد الجوية بخصوص انكسار الموجة الحارة المستمر.