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الحسم مؤجل إلى الشوط الثاني في مواجهة فرنسا وباراجواي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحسم مؤجل إلى الشوط الثاني في مواجهة فرنسا وباراجواي

فرنسا وباراجواى
فرنسا وباراجواى
رباب الهواري

شهد الشوط الأول من مواجهة منتخب فرنسا أمام منتخب باراجواي نهاية متوازنة، بعد ما فرض التعادل السلبي نفسه على أحداث اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، في المباراة المقامة على ملعب لينكون فاينانشال فيلد.

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

انتهى الشوط الأول دون أهداف، بعدما تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب وسط حذر دفاعي كبير ورغبة واضحة من كل طرف في تجنب استقبال هدف مبكر قد يصعب مهمة العودة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

واعتمد المنتخب الفرنسي على الاستحواذ وبناء الهجمات من الخلف، مع محاولات متكررة لاختراق دفاع باراجواي، إلا أن التنظيم الدفاعي المميز للمنافس حال دون هز الشباك، لينتهي النصف الأول بالتعادل السلبي.

في المقابل، لعب منتخب باراجواي بأسلوب متوازن، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة التي شكلت بعض الخطورة، لكنه لم ينجح أيضًا في استغلال الفرص التي أتيحت له أمام المرمى الفرنسي.

تشكيل فرنسا في المباراة

دخل المدير الفني ديدييه ديشامب المباراة بتشكيل يضم مايك ماينان في حراسة المرمى، وأمامه كل من جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ولوكاس دين في خط الدفاع.

وفي خط الوسط دفع بكل من مانو كوني، وأدريان رابيو، وعثمان ديمبيلي، بينما قاد الهجوم الثلاثي مايكل أوليز، وبرادلي باركولا، وكيليان مبابي، في محاولة لحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

تشكيل باراجواي أمام فرنسا

اعتمد منتخب باراجواي على أورلاندو جيل في حراسة المرمى، وأمامه خوان كاسيريس، وجوستافو جوميز، وعمر الديريتي، وجوستافو فيلازكيز، وجونيور ألونسو في الخط الخلفي.

وفي وسط الملعب شارك دييجو جوميز، وأدريان كوباس، وماتياس جالارزا، بينما قاد الهجوم الثنائي ميجيل ألميرون وخوليو إنسيسو.

مع نهاية الشوط الأول دون أهداف، تبقى جميع الاحتمالات قائمة في المباراة، حيث يحتاج أحد المنتخبين إلى تسجيل هدف يمنحه بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما قد تمتد المواجهة إلى وقت إضافي إذا استمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، في ظل التقارب الكبير في المستوى والانضباط التكتيكي الذي ظهر به الفريقان خلال النصف الأول من اللقاء.

فرنسا باراجواى كأس العالم اخبار الرياضة

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