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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن نادي برشلونة عن بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة عبر منصة «برشلونة بلاي»، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع «يوتيوب».

وتأتي هذه الحقوق إلى جانب البث التلفزيوني للمباراة عبر قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المواجهة المرتقبة.

حضور جماهيري كبير في كامب نو

وتشهد المباراة اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، حيث أعلن برشلونة بيع نحو 35 ألف تذكرة للمواجهة، مع توقعات بحضور ما يقرب من 62 ألف متفرج في ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتتراوح أسعار تذاكر المباراة، وفقًا للتقارير الإسبانية، بين 55 يورو للفئة الأساسية و375 يورو للمقاعد المخصصة لكبار الشخصيات.

وتعد مباراة الأهلي وبرشلونة تاريخية للفريق الأحمر، بعدما أصبح أول نادٍ مصري وأفريقي يشارك في بطولة كأس خوان جامبر.

ويسعى الأهلي إلى الظهور بصورة قوية أمام الفريق الكتالوني والاستفادة من المواجهة على المستويين الفني والبدني، قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

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