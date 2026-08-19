ناقد رياضي: محمود صلاح أهم صفقة في الأهلي.. وسيكون أفضل لاعب في مصر |فيديو

رأى الناقد الرياضي كريم فضل أن محمود صلاح هو أفضل صفقة أبرمها النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية، متوقعًا أن الموسم الجديد سيكون أقوى مواسم الدوري المصري الممتاز.

وقال كريم فضل، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الموسم الجديد سيكون واحدًا من أقوى المواسم في الدوري المصري، وتواجد 6 فرق في مجموعة البطولة سيخلق منافسة قوية جدًا في الموسم الجديد».

وحول صفقات الأهلي في الموسم الجديد، أشار «فضل» إلى أن الأهلي أبرم 7 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، مضيفًا أن «محمود صلاح هو أفضل صفقة أبرمها الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية لأن هذا هو لاعب المستقبل وسيكون أهم لاعب في مصر في السنوات المقبلة».

وتحدّث «فضل» عن أن أكرم توفيق ضحى بعقد كبير جدًا مع الشمال القطري من أجل العودة إلى الأهلي وصل إلى مليون و200 ألف دولار في الموسم.