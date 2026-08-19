أزمة قانونية تضرب «بول سكولز» أسطورة مانشستر يونايتد بسبب مُخالفتي سرعة

يواجه بول سكولز، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، أزمة قانونية بعد صدور أحكام قضائية بحقه في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمخالفات مرورية وقيادته لسيارتين في مناسبتين مختلفتين.

وقضت محكمة برادفورد الجزئية بإيقاف سكولز عن القيادة لمدة 6 أشهر، إلى جانب فرض غرامة مالية، بعد إدانته بتجاوز السرعة المحددة أثناء قيادة سيارة رينج روفر على طريق هاليفاكس في كليكهيتون، يوم 3 مارس الماضي.

وفي اليوم التالي، أصدرت محكمة مانشستر الجزئية حكمًا آخر بإضافة 6 نقاط إلى رخصة قيادة سكولز، مع فرض غرامات وتكاليف قضائية، بسبب واقعة أخرى تتعلق بقيادته سيارة مرسيدس بسرعة تتجاوز الحد المسموح به على طريق موسلي بالقرب من أشتون أندر لاين، في 14 نوفمبر من العام الماضي.

وتجاوز إجمالي الغرامات والتكاليف والرسوم القضائية في القضيتين 1472 جنيهًا إسترلينيًا.

وبحسب وثائق المحكمة، أقر سكولز للشرطة بأنه كان يقود سيارة رينج روفر خلال المخالفة الأولى، لكنه لم يرد على خطابين رسميين أرسلتهما الشرطة بشأن الواقعة الثانية، ما أدى إلى استكمال الإجراءات القانونية ضده.

ولم يقدم سكولز إقرارًا رسميًا بشأن التهم، قبل أن تتم إدانته غيابيًا ضمن الإجراءات الخاصة بالقضايا المرورية.

ويُعد سكولز أحد أبرز أساطير مانشستر يونايتد، حيث خاض 499 مباراة بقميص الفريق، وحقق 11 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب 3 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين في دوري أبطال أوروبا، كما شارك مع منتخب إنجلترا في 66 مباراة.