35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

شارك رامي عباس، وكيل اللاعب محمد صلاح نجم طرابزون سبور التركي صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي على إكس.

وظهرا معًا أثناء تناولهما البقلاوة التركية، وعلّق محمد صلاح مازحًا: “مين اللي أكل القطعتين؟” ليرد رامي عباس قائلاً: “أكلت كل ما يخصني و35%؜ من نصيبك دون أن تلاحظ”.

وخرج رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، عن صمته للرد على الأنباء المتداولة بشأن تعثر مفاوضات انتقال قائد المنتخب المصري إلى نادي بشكتاش التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد تصريحات مسئولي النادي التي حملت مطالب اللاعب المالية مسؤولية توقف الصفقة.

وكان محمد صلاح قد أصبح لاعبًا حرًا عقب إنهاء ارتباطه مع ليفربول بالتراضي قبل عام من نهاية عقده، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الراغبة في التعاقد معه، وفي مقدمتها بشكتاش، الذي دخل في مفاوضات مكثفة خلال الأسابيع الماضية أملاً في حسم الصفقة.