موسيالا يكشف سبب سقوطه المتكرر ويطمئن الجماهير

كشف الدولي الألماني جمال موسيالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، للمرة الأولى تفاصيل حالته الصحية، موضحًا سبب سقوطه المتكرر خلال مباراتي لايبزيج وهايدنهايم.

وكان موسيالا قد أثار حالة من القلق بعدما سقط على أرض الملعب بشكل مفاجئ بعد دقائق قليلة من مشاركته بديلًا في مباراة بايرن ميونخ الودية أمام هايدنهايم، وذلك بعد واقعة مماثلة تعرض لها خلال مواجهة لايبزيج قبل أيام.

وحقق بايرن ميونخ الفوز على هايدنهايم بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وعقب المباراة، حرص موسيالا على طمأنة الجماهير عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، موضحًا أن حالته تم تشخيصها على أنها نوبات إغماء قصيرة ومؤقتة ناتجة عن خلل عصبي، مؤكدًا أنها قابلة للعلاج.

وقال موسيالا إن هذه النوبات كانت السبب وراء اللحظات التي تعرض لها خلال مباراتي لايبزيج وهايدنهايم، مشيرًا إلى تفهمه لحالة القلق التي انتابت الجماهير بعد رؤيته يسقط بشكل مفاجئ.

وأكد اللاعب الألماني أنه يتلقى أفضل رعاية وعلاج طبي ممكن، مشددًا على أنه متفائل بشأن حالته الصحية، وأنه يحظى بدعم مستمر من نادي بايرن ميونخ وعائلته.

وأوضح موسيالا أنه لا توجد مخاطر صحية أخرى مرتبطة بحالته، مضيفًا أنه يتابع وضعه بشكل منتظم بالتنسيق مع الأطباء والمتخصصين في طب الأعصاب.

وأشار لاعب بايرن ميونخ إلى أنه حصل على موافقة أطباء الأعصاب للاستمرار في ممارسة حياته بصورة طبيعية ومواصلة لعب كرة القدم، مؤكدًا أنه يتحمل مسؤولية هذا القرار.

واختتم موسيالا تصريحاته بالتأكيد على أنه يشعر بحالة جيدة وأنه يسير في الاتجاه الصحيح، مطالبًا الجماهير بتفهم وضعه واحترام خصوصيته، وحصر تفاصيل حالته الصحية في نطاق عائلته والنادي والأطباء المختصين.