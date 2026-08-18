مجدي عبدالغني: عصام الحضري عميد الحراس وأفضل قفاز في مصر

أكد مجدي عبدالغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين أن عصام الحضري عميد الحراس وافضل قفاز فى مصر.

وشهد حفل ذا بيست للأفضل في الدوري الموسم الماضي حضور شوقى غريب وأحمد شوبير وطاهر الشيخ وأحمد سليمان وجمال حمزة ومدحت شلبي وعصام الحضري وأحمد حسن وعبد الحميد بسيوني ومحمد إسماعيل لاعب الزمالك واسلام عيسي وربيع ياسين وهاني العقبي وعبدالله السعيد ومهند لاشين وفاروق جعفر وماهر همام ومعتمد جمال مدرب نادي الزمالك.

وقال البلدوزر عبر حفل ذا بيست للأفضل في الدوري الموسم الماضي: سعيد جدا من تواجد طارق الشيخ نجم النادي الأهلي السابق وهو الضر احتضنني وكان يوجهني.

وتابع: تكريم نجوم الكرة فى الدوري المصري يستحقونه عن جدارة واستحقاق.

وأضاف: فاروق جعفر من افضل نجوم الكرة فى الزمالك وفى مصر وكذلك حمدي نوح من أحرف رأس الحربة فى مصر.

ووجه البلدوزر الشكر إلى اسلام عيسي نجم منتخب مصر الوطني .