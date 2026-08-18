الزمالك يعلن انتهاء أزمة صلاح مصدق ويكشف تطورات منصب المدير الرياضي

أعلن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، انتهاء أزمة المغربي صلاح مصدق، لاعب الفريق السابق، بعد سداد القسط الأخير من التسوية المتفق عليها بين الطرفين.

وقال المندوه إن الزمالك أنهى إجراءات القسط الأخير من التسوية، معربًا عن تفاؤله بإمكانية فتح باب القيد أمام النادي خلال شهر يناير المقبل.

وتطرق أمين صندوق الزمالك إلى تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي، مؤكدًا أن التجربة حققت استفادة متبادلة بين الطرفين، مشيرًا إلى أن النادي يعتزم مواصلة العمل بنظام المدير الرياضي مع تطوير التجربة واختيار النموذج المناسب.

وكشف المندوه عن ترشيح حسام الزناتي وأدهم جاسر لتولي منصب المدير الرياضي في الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بملف شركة الكرة، أكد أن الملف لا يزال مفتوحًا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت، مشددًا على أن الزمالك لن يوافق على منح المستثمر نسبة كبيرة إلا مقابل قيمة تليق باسم النادي.