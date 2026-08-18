كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لافتتاح مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية في رحلة الدفاع عن لقب الدوري.

وتنطلق النسخة الجديدة من المسابقة يوم الجمعة 21 أغسطس، بمشاركة 20 فريقًا.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندري يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، في مستهل مشوار الزمالك بالمسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنقل شبكة قنوات أون سبورت مباريات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر نقل مواجهة الزمالك والاتحاد السكندري عبر قنواتها.

خاض الزمالك عددًا من المباريات الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، من بينها مواجهتا البلاستيك وأورنج، وحقق الفوز في المباراتين بنتيجة 3-0، قبل مواصلة تحضيراته للمواجهة الرسمية الأولى أمام الاتحاد السكندري.

غيابات الزمالك أمام الاتحاد السكندري

يدخل الزمالك المباراة في ظل عدد من الغيابات، أبرزها حسام أشرف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بينما يواصل محمد إبراهيم برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

كما يغيب شيكو بانزا وعبد الله السعيد، بعد انضمامهما إلى الفريق في وقت متأخر وعدم مشاركتهما في فترة الإعداد كاملة، فيما يستمر غياب البرازيلي خوان بيزيرا في ظل عدم عودته إلى القاهرة حتى الآن.

التشكيل المتوقع للزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمود بنتايك – محمود الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: أحمد فتوح – محمد شحاتة – محمد السيد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عدي الدباغ – أحمد إيشو.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في ضربة البداية، خاصة مع دخوله الموسم الجديد باعتباره حامل لقب الدوري، بينما يبحث الاتحاد السكندري عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.