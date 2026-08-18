بعد توقف أذربيجان.. منتخب سيدات السلة 3×3 يخوض السلسلة العالمية في بوردو

يستعد منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للسيدات للمشاركة في بطولة السلسلة العالمية - توقف بوردو بفرنسا، التي تنطلق غدًا الأربعاء وتستمر حتى 20 أغسطس الجاري.

ويبدأ المنتخب الوطني مشواره من التصفيات، حيث يتواجد في المجموعة الأولى رفقة منتخبي التشيك وباراجواي، على أن يتأهل المتصدر إلى نهائيات السلسلة.

وكان منتخب مصر قد شارك مؤخرًا في السلسلة العالمية - توقف أذربيجان، وقدم عرضًا رائعًا، بعدما تأهل إلى الدور ربع النهائي، عقب فوز تاريخي على ألمانيا، بطلة أولمبياد باريس 2024.

وتضم قائمة منتخب مصر للسيدات 3×3 في السلسلة العالمية 4 لاعبات، هن: هالة الشعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، علياء خالد، ويقودهن فنيًا الكابتن أحمد جمعة.

ويستهدف منتخب مصر للسيدات 3×3 من خلال المشاركة في منافسات السلسلة العالمية، حصد أكبر عدد ممكن من النقاط وتحسين موقعه في التصنيف العالمي، ضمن خطة الإعداد والتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.