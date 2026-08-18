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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يعتمد هيكلة جديدة لإدارة التحكيم وفقا لمعايير FIFA

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
محمد سمير

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد اليوم، الهيكلة الجديدة لإدارة التحكيم، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التحكيم المصرية بما يتوافق مع قواعد ومعايير الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA».

وتأتي الهيكلة الجديدة في إطار خطة الاتحاد لإعادة تنظيم وتطوير إدارة التحكيم، والعمل على رفع مستوى الحكام والمساعدين، إلى جانب تعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يواكب أحدث المعايير الدولية في مجال التحكيم.

وتستهدف الهيكلة الجديدة الارتقاء بمختلف عناصر منظومة التحكيم، من خلال وضع برامج متطورة لتأهيل الحكام والمساعدين، والعمل على تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية، بما يساعد على إعداد كوادر تحكيمية قادرة على إدارة مختلف المسابقات بكفاءة.

كما يسعى اتحاد الكرة من خلال الهيكلة الجديدة إلى وضع أسس واضحة لعملية تطوير الحكام، مع الاستفادة من المعايير التي يطبقها الاتحاد الدولي لكرة القدم في إدارة وتطوير منظومة التحكيم.

تطوير أكاديمية الحكام وتقنية VAR

وتشمل خطة التطوير العمل على الارتقاء بأكاديمية الحكام، بما يسهم في إعداد جيل جديد من الحكام وفق أساليب وبرامج تدريبية حديثة، إلى جانب الاهتمام بتطوير منظومة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

ويستهدف الاتحاد من خلال تطوير تقنية الـVAR رفع كفاءة العناصر العاملة في المنظومة، وتحسين آليات استخدام التقنية خلال المباريات، بما يساهم في دعم قرارات الحكام وتقليل الأخطاء المؤثرة.

كما تتضمن الهيكلة الجديدة اهتمامًا بتطوير التحكيم النسائي، والعمل على زيادة كفاءة العناصر النسائية وتأهيلها وفق المعايير الدولية، بالتوازي مع تطوير منظومة التحكيم الخاصة بمباريات كرة الصالات.

ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تستهدف توسيع قاعدة الحكام في مختلف فروع اللعبة، وعدم قصر برامج التطوير على تحكيم كرة القدم للرجال فقط.

ويأمل اتحاد الكرة أن تسهم الهيكلة الجديدة في إحداث نقلة نوعية بمنظومة التحكيم المصرية، من خلال تطبيق قواعد ومعايير تتوافق مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتتضمن خطة العمل التركيز على التأهيل المستمر للحكام، وتطوير الكوادر الموجودة، وإعداد عناصر جديدة قادرة على الوصول إلى المستويات الدولية، بما يعزز من حضور التحكيم المصري على الساحة القارية والدولية.

ويأتي اعتماد الهيكلة الجديدة ضمن تحركات مجلس إدارة اتحاد الكرة لتطوير مختلف عناصر منظومة كرة القدم المصرية، مع وضع ملف التحكيم ضمن الأولويات، باعتباره أحد العناصر الأساسية في نجاح المسابقات المحلية ورفع مستوى المنافسة.

اتحاد الكرة إدارة التحكيم FIFA لمعايير FIFA هيكلة جديدة لإدارة التحكيم

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